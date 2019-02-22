"Зенит" и "Краснодар" заработали по 1,1 миллиона

Победа "Зенита" над "Фенербахче" (3:1) и ничья "Краснодара" с "Байером" (1:1) имеют не только спортивную значимость. За выход в 1/8 финала УЕФА премирует каждый клуб 1,1 миллиона евро.

Участие в четвертьфинале добавит еще 1,5 миллиона, полуфинале – 2,4 миллиона, финале – 4,5 миллиона. Победителю Лиги Европы выплатят 4 миллиона.

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. ЦСКА Лига чемпионов 21,55 2. Локомотив Лига чемпионов 17,95 3. Зенит Лига Европы 7,31 4. Краснодар Лига Европы 7,00 5. Спартак Лига Европы 3,57 6. Уфа Лига Европы 0,84

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основе рейтинга выступлений за 10 лет.

Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит 15,25 миллиона евро, в групповой турнир Лиги Европы – 2,62 миллиона. Победа на групповом этапе оценивается в 2,7 миллиона и 0,57 миллиона соответственно, ничья – 0,9 миллиона и 0,19 миллиона. Победителям групп в Лиге Европы заплатят по 1 миллиону, занявшим вторые места – по 500 тысяч. "Уфа" получит утешительные 840 тысяч за три отборочных раунда. (Александр Бобров)

Лига Европы: расписание матчей и результаты игр плей-офф