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«Зенит» — «Бетис»: стартовые составы. Дзюба и Кержаков выйдут с первых минут

«Зенит» и «Бетис» назвали стартовые составы на матч 1/16 финала Лиги Европы
Иван Шитик
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

17 февраля «Зенит» встретится с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Адамов, Бязров, Круговой, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Мостовой, Юри Алберто, Сергеев.

«Бетис»: Р.Силва, А.Морено, Э.Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, В.Жозе.

Запасные: Роблес, Ребальо, Бельерин, Бартра, В.Руис, В.Карвалью, Лайнес, Иглесиас, Тельо.

Матч «Зенит» — «Бетис» начнется в 20.45 мск.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
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