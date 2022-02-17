«Зенит» и «Бетис» назвали стартовые составы на матч 1/16 финала Лиги Европы

17 февраля «Зенит» встретится с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Адамов, Бязров, Круговой, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Мостовой, Юри Алберто, Сергеев.

«Бетис»: Р.Силва, А.Морено, Э.Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руйбаль, В.Жозе.

Запасные: Роблес, Ребальо, Бельерин, Бартра, В.Руис, В.Карвалью, Лайнес, Иглесиас, Тельо.

Матч «Зенит» — «Бетис» начнется в 20.45 мск.