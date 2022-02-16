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«Зенит» — «Бетис»: прогноз Петржелы на матч 1/16 финала Лиги Европы 17 февраля

Петржела считает, что «Зенит» может обыграть «Бетис» в матче 1/16 финала Лиги Европы
Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубых против «Бетиса».

«Я думаю, «Зенит» может выиграть, потому что это опытная команда. «Бетис» не провел столько матчей в кубке. Клуб только в этом году играет впереди в своем чемпионате. Это нормальная команда. Да, возобновлять сезон с еврокубков тяжело для «Зенита», потому что еще не начался домашний чемпионат. «Бетис» же играет с начала года. Это преимущество для противника. Не знаю, покажет ли «Зенит» завтра очень хорошую игру, но я надеюсь, что питерцы победят. Будет тяжелая игра, но это опытная команда. Не вижу никаких проблем для «Зенита», кроме отсутствия матчей в своем чемпионате», — сказал Петржела «СЭ».

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис
Властимил Петржела
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
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