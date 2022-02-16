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Сегодня, 18:08

«Зенит» — «Бетис»: прогноз Канчельскиса на матч 1/16 финала Лиги Европы 17 февраля

Канчельскис считает ничью хорошим исходом для «Зенита» и «Бетиса»
Микеле Антонов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от первого матча 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Знаю, что «Бетис» идет на третьем месте в своем чемпионате. У них преимущество, они на ходу. Надеюсь, что будет положительный результат. Ничья станет хорошим исходом для обеих команд. «Зенит» сыграет в силу своих возможностей и не даст «Бетису» победить в Петербурге. Пожелаем успеха «Зениту»! Завтра увидим и Юри Альберто. Он точно выйдет либо в основном составе, либо на замену. Но опять-таки мы не знаем, кто у «Зенита» в какой форме. Поэтому будем смотреть», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.

Андрей Канчельскис
ФК Бетис
ФК Зенит
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