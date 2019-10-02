Защитнику «Краснодара» не надоело играть с испанскими командами
Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Хетафе» заявил, что команде противостоит сложный соперник, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Однако он подчеркнул, что с испанскими командами всегда интересно играть.
— Не надоело ли играть с испанцами, ведь для «Краснодара» это пятый испанский клуб, против которого команда играет?
— Никогда не устаешь играть против таких команд, как испанские. Что у них общего? Там много сильных футболистов, которые играют в хороший футбол.
— Вы сейчас играете практически постоянно в основе. Как чувствуете себя в таком графике?
— Конечно, лучше играть, чем сидеть на лавке. Это здорово.
— Вы играли против «Валенсии». Будут ли по сюжету матч с «Хетафе» таким же?
— Сложно сказать. Мы провели хороший матч против «Валенсии», но нам не хватило нескольких секунд. С «Хетафе» будет сложно.
— Как взаимодействуете со Спаичем и Мартыновичем? С кем вам проще?
— Они очень хорошие игроки. Не знаю, насколько большая разница между ними. Легче говорить с Урошем на английском, но и с Александром находим общий язык.
— Вы мало фолите. Это ваш стиль игры?
— Если мне нужно сфолить, я это делаю. Я выхожу на поле с целью совершить как можно меньше фолов, но я не думаю, что это мой стиль.