Защитнику «Краснодара» не надоело играть с испанскими командами

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Хетафе» заявил, что команде противостоит сложный соперник, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Однако он подчеркнул, что с испанскими командами всегда интересно играть.

— Не надоело ли играть с испанцами, ведь для «Краснодара» это пятый испанский клуб, против которого команда играет?

— Никогда не устаешь играть против таких команд, как испанские. Что у них общего? Там много сильных футболистов, которые играют в хороший футбол.

— Вы сейчас играете практически постоянно в основе. Как чувствуете себя в таком графике?

— Конечно, лучше играть, чем сидеть на лавке. Это здорово.

— Вы играли против «Валенсии». Будут ли по сюжету матч с «Хетафе» таким же?

— Сложно сказать. Мы провели хороший матч против «Валенсии», но нам не хватило нескольких секунд. С «Хетафе» будет сложно.

— Как взаимодействуете со Спаичем и Мартыновичем? С кем вам проще?

— Они очень хорошие игроки. Не знаю, насколько большая разница между ними. Легче говорить с Урошем на английском, но и с Александром находим общий язык.

— Вы мало фолите. Это ваш стиль игры?

— Если мне нужно сфолить, я это делаю. Я выхожу на поле с целью совершить как можно меньше фолов, но я не думаю, что это мой стиль.