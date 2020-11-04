Защитник «Зари» рассказал, чем АЕК Карреры отличается от «Лестера» и «Браги»

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб рассказал об особенностях игры АЕКа — соперника команды по Лиге Европы. С греческим клубом работает Массимо Каррера — бывший тренер «Спартака». В группе G также выступают «Лестер» и «Брага».

«Мы очень серьезно готовимся к предстоящей игре у нас большие надежды на нее, ведь ранее мы не смогли набрать нужных нам очков в предыдущих матчах, — цитирует футболиста официальный сайт «Зари». — Но надеемся завтра все поменять в другую, позитивную для нас, сторону. Мы разобрали все наши последние игры, сделали скрупулезный анализ. Надеемся завтра показать, то что мы сделали выводы с прошлых игр.

Чем силен АЕК? У них есть свои нюансы в тактическом построении, командная игра, часто переходят из обороны в атаку, они немного отличаться по принципу игру от тех соперников, с которыми мы уже играли. Более детально еще мы будем сегодня вечером обсуждать перед игрой, сейчас трудно сказать.

Мы от своей игры отходить не будем, у нас есть своя философия, которой мы должны придерживаться, невзирая на соперника и обстоятельства в которых мы находимся. Я считаю, что наша команда может прогрессировать быстрее, если будет придерживаться той, стабильной игры. Всегда нацелены на свою игру и на свои принципы».

Матч «Заря» — АЕК состоится 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. Напомним, Каррера не полетел на матч с командой — у тренера поднялась температура.