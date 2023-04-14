Гатти: «Ответный матч будет тяжелым, «Спортинг» — очень сильный соперник»

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. В этой встрече он забил гол.

«Я не знаю, как описать эмоции, которые я испытываю. Мы выиграли, и это самое главное. «Спортинг» — очень сильная атакующая команда. Этот результат дает нам небольшое преимущество для ответного матча, хотя он будет тяжелым, поскольку у нас очень сильный соперник».

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.