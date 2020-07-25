Защитник «Вольфсбурга» заболел коронавирусом. Команде играть против «Шахтера» в Лиге Европы
20:19
Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу заболел коронавирус. Он сдал положительный тест, сообщает Sportsnet.
Игрок уже изолирован и находится на карантине.
Команде предстоит играть в плей-офф Лиги Европы против «Шахтера». Встреча состоится 5 августа в Киеве. Первый матча закончился победой украинской команды со счетом 2:1.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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