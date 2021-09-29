Защитник «Спартака» Джикия ответил на вопрос о возможном интересе со стороны «Наполи»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Наполи» высказался о предстоящей игре.
27-летний российский футболист также ответил на вопрос о контакте с «Наполи», о котором писали СМИ в летнее трансферное окно.
— «Наполи» для вас соперник уровня Реала, Милана, Ювентуса — команд ЛЧ?
— Не стал бы определять уровень команды. Сегодняшний «Наполи» сильный и крепкий соперник, который доказывает все на поле. Смотрел матч с «Лестером» и последний матч с «Кальяри». Сам убедился в этом и сделал для себя небольшой анализ.
— Был ли у вас контакт с «Наполи»?
— Это только писали. Не верьте всему, что пишут, пожалуйста, — сказал Джикия.
30 сентября «Спартак» в Неаполе (Италия) сыграет с «Наполи». Встреча начнется в 19.45 (по мск).
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