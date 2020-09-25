Защитник «Севильи» сделал татуировку с изображением своего гола в финале Лиги Европы

После матча за Суперкубка УЕФА между «Севильей» и «Баварией» (1:2 д.в.) журналисты заметили новую татуировку у защитника испанской команды Диегу Карлоса. Бразилец на икроножной мышце изобразил кадр своего гола в финале Лиги Европы.

Примечательно, что в итоговом протоколе УЕФА поменял гол Карлоса на автогол нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. На 74-й минуте матча бразилец пробил по воротам «нерадзурри» через себя, а бельгиец срезал его в свои ворота. Этот гол принес «Севилье» шестую победу в финалах Кубка УЕФА и Лиги Европы.