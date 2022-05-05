Защитник «Рейнджерс» Таверньер установил рекорд клуба по голам за один сезон в еврокубках

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Таверньер установил рекорд клуба по голам за один сезон в еврокубках, сообщает Opta.

30-летний капитан шотландского клуба забил свой 7-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Это является рекордом «Рейнджерс» в еврокубках с учетом матчей групповой стадии и плей-офф.

Отметим, что гол в ворота «Лейпцига» вывел Таверньера в единоличные лидеры списка лучших бомбардиров Лиги Европы-2021/22. До этого англичанин делил первую строчку с Карлом Токо-Экамби («Лион») и Галено («Брага»).