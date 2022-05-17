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Тавернье: «Рейнджерс» в шаге от того, чтобы войти в историю и забрать трофей Лиги Европы»

Защитник «Рейнджерс» Тавернье поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Айнтрахтом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы с «Айнтрахтом».

«Постараемся оставить все проблемы позади и сделать все, что в наших силах. Мы провели несколько отличных игр благодаря нашему тренеру, и теперь в шаге от того, чтобы войти в историю и забрать трофей домой. Я горжусь тем, что являюсь капитаном этой команды. Моя цель — завтра вечером показать чистый результат, не пропустить ни одного гола от «Айнтрахта», — приводит слова Тавернье tuttomercatoweb.

Финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится завтра, 18 мая, начало — в 22.00 (мск). Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания).

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-rangers-il-capocannoniere-di-el-tavernier-obiettivo-domani-e-non-prendere-gol-1683897
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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