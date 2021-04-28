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Защитник «МЮ» Шоу считает, что сезон-2020/21 стал для него лучшим в карьере

15:45
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Ромы».

«В этом сезоне мы играли уверенно, так что мы искренне верим, что сможем выйти в финал. Мы очень надеемся на это. Я многое изменил в своей игре, добавил намного больше веры и снова получаю удовольствие от игры в футбол. Это важно в нашей работе. Команда движется в правильном направлении, и мне нужно работать и совершенствоваться, чтобы быть частью этого и стремиться к трофеям. Я думаю, что этот сезон был для меня лучшим, и я чувствую, что еще могу стать лучше», — приводит слова Шоу BBC Sport.

Первый полуфинальный матч между «МЮ» и «Ромой» пройдет 29 апреля в Англии и начнется в 22:00 мск.

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