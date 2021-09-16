Защитник «Марселя» Салиба очень разочарован исходом матча с «Локомотивом»

Защитник «Марселя» Вильям Салиба поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Локомотива» (1:1). Он считает, что его команда должна была побеждать

«Я очень разочарован! Мы играли лучше «Локомотива», но, к сожалению, уезжаем из Москвы лишь с одним очком, — сказал Салиба. — Мы приехали в Россию с одной целью — заработать три очка. Но сами в большинстве упустили победу... Теперь нужно исправлять ситуацию: набирать очки в следующих матчах.

Если неудовлетворенность результатом, но при этом мы хорошо действовали по ходу всей игры: создавали моменты, прессинговали. Вопросы есть к результату, но не к игре. Что касается нового тренера, с Сампаоли наша игра меняется: мы играем лучше и лучше. Наши победы впереди".

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.