Защитник «Лестера» Рикарду Перейра рассказал, что он знает про «Спартак»
19:29
Защитник «Лестера» Рикарду Перейра перед матчем Лиги Европы со «Спартаком» рассказал, что он знает о российском клубе.
«Что знаю про «Спартак»? Я работал с Виторией, он был моим тренером, — сказал Перейра. — Руй всегда очень близко общается с игроками, особенно с молодыми. Он вселяет в них уверенность и помогает развиваться.
Знаю, что «Спартак» выбыл из Лиги чемпионов от «Бенфики». А сейчас я знаю, что нам завтра нужно победить московский клуб. Общался с Марио Фернандесом до чемпионата мира в России, спрашивал, как ему здесь живется и играется».
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября. Начало в 17.30 по московскому времени
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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