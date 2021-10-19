Защитник «Лестера» Рикарду Перейра рассказал, что он знает про «Спартак»

Защитник «Лестера» Рикарду Перейра перед матчем Лиги Европы со «Спартаком» рассказал, что он знает о российском клубе.

«Что знаю про «Спартак»? Я работал с Виторией, он был моим тренером, — сказал Перейра. — Руй всегда очень близко общается с игроками, особенно с молодыми. Он вселяет в них уверенность и помогает развиваться.

Знаю, что «Спартак» выбыл из Лиги чемпионов от «Бенфики». А сейчас я знаю, что нам завтра нужно победить московский клуб. Общался с Марио Фернандесом до чемпионата мира в России, спрашивал, как ему здесь живется и играется».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября. Начало в 17.30 по московскому времени