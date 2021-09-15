Защитник «Легии» Ветеска: «В Польше сыграем с таким же рвением»
20:19
Защитник «Легии» Матеуш Ветеска прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче Лиги Европы.
«В чем секрет побед «Легии» над «Спартаком» в 2011 и 2021 годах? Сложно сразу сказать, — сказал Ветеска. — Дело в том, что к каждому матчу мы подходим с особенным настроем. Сегодня мы действительно хорошо сыграли, следовали заранее приготовленному плану. Постараемся перенести это и в Польшу, сыграем там с таким же рвением.
У нас точно не было плана по голу в дополнительное время. С самого начала старались играть на максимум. В первом тайме хорошо удерживали мяч, но без моментов. Во втором тайме получили больше шансов, сражались яростнее против «Спартака». В итоге в конце все получилось".
Единственный гол на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати.
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