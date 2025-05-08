Защитник «Атлетика» Альварес — перед ответным матчем с «Манчестер Юнайтед»: «В футболе может случиться все»

Защитник «Атлетика» из Бильбао Йерай Альварес рассказал об ожиданиях от ответного матча против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

В первом матче баскский клуб на своем поле крупно уступил манкунианцам — 0:3.

«В футболе может случиться все что угодно. Наши болельщики на «Сан-Мамес» заставили нас поверить, что мы действительно можем выйти в финал. Мы не изменим свой менталитет или стиль игры. Мы знаем, что рискуем, но, проигрывая 0:3 в первом матче в Бильбао, мы должны играть как можно выше и пытаться доминировать над соперником», — приводит слова Альвареса пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Манчестере в четверг, 8 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.