Дзаппакоста: «Дружбу Миранчука и Малиновского следует ставить в пример»
Защитник «Аталанты» Дзаппакоста рассказал о дружбе Миранчука и Малиновского
Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста высказался об отношениях россиянина Алексея Миранчука с украинцем Русланом Малиновским.
«Сейчас ситуацию не назвать легкой ни для кого, — приводит слова Дзаппакосты Goal со ссылкой на Sky Sport Italia. — Мы стараемся быть рядом с ними. Они хорошие друзья. Прекрасную дружбу Миранчука и Малиновского следует ставить в пример».
Ранее главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини после победы над «Байером» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что у Миранчука и Малиновского невероятная дружба.
Ответная встреча между «Байером» и «Аталантой» состоится 17 марта. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.
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