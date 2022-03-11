Дзаппакоста: «Дружбу Миранчука и Малиновского следует ставить в пример»

Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста высказался об отношениях россиянина Алексея Миранчука с украинцем Русланом Малиновским.

«Сейчас ситуацию не назвать легкой ни для кого, — приводит слова Дзаппакосты Goal со ссылкой на Sky Sport Italia. — Мы стараемся быть рядом с ними. Они хорошие друзья. Прекрасную дружбу Миранчука и Малиновского следует ставить в пример».

Ранее главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини после победы над «Байером» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что у Миранчука и Малиновского невероятная дружба.

Ответная встреча между «Байером» и «Аталантой» состоится 17 марта. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.