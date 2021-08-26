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«Заря» уступила «Рапиду» и вылетела из Лиги Европы

21:45
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Луганская «Заря» проиграла венскому «Рапиду» (2:3) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

В первом матче австрийский клуб победил 3:0 и завоевал путевку в групповой турнир Лиги Европы. «Заря» сыграет в групповом турнире Лиги конференций.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Заря Лг» (Украина) — «Рапид В» (Австрия) — 2:3 (1:2)

Первый матч — 0:3

26 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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