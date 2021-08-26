«Заря» уступила «Рапиду» и вылетела из Лиги Европы
21:45
Луганская «Заря» проиграла венскому «Рапиду» (2:3) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы.
В первом матче австрийский клуб победил 3:0 и завоевал путевку в групповой турнир Лиги Европы. «Заря» сыграет в групповом турнире Лиги конференций.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
«Заря Лг» (Украина) — «Рапид В» (Австрия) — 2:3 (1:2)
Первый матч — 0:3
26 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».
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