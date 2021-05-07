Залевски доволен дебютом за «Рому» и голом в ворота «Манчестер Юнайтед»
01:58
Нападающий «Ромы» Никола Залевски после победы над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (3:2) признался, что дебют за римскую команду стал для него эмоциональным моментом. 19-летний итальянец на 76-й минуте вышел на поле и забил гол в концовке встречи.
«Я дебютировал и забил «МЮ» — это был очень эмоциональный момент. Усердная работа принесла плоды, и я хочу поблагодарить «Рому» за это», — цитирует пресс-служба УЕФА Залевски.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029907--roma-vs-man-united/
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