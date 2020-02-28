«Зальцбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в перенесенной игре Лиги Европы

«Зальцбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:2. В первой игре клуб из Франкфурта победил 4:1 и прошел в следующую стадию.

Встреча должна была состояться в четверг, однако была перенесена из-за штормового предупреждения.

Таким образом, определились все 16 участников 1/8 финала турнира. «Айнтрахт» по итогам сегодняшней жеребьевки встретится с «Базелем». Первая игра пройдет в Германии 12 марта, ответная в Швейцарии 19 марта.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Зальцбург» (Австрия) — «Айнтрахт» (Германия) — 2:2 (1:1)

Голы: Ульмер, 10 (1:0). Андре Силва, 30 (1:1). Онгене, 72 (2:1). Андре Силва, 83 (2:2).

«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Онгене, Фалльци, Собослои (Бернед, 86), Мвепу (Бериша, 75), Камара, Хван Хи Чхан, Дака, Койта (Окафор, 66).

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Роде, Костич (Чэндлер, 88), Соу, Камада (Да Коста, 73), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 88).

Предупреждения: Койта, 5. Хван Хи Чхан, 15. Камада, 26. Абраам, 59. Ильзанкер, 89. Окафор, 90+1.

Судья: Бастьен (Франция).

28 февраля. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».