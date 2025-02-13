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13 февраля 2025, 20:28

Захарян — в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Мидтьюллан» в Лиге Европы

Сергей Ярошенко

Стали известны стартовые составы на игру между «Реал Сосьедад» и «Мидтьюллан» в первом стыковом матче Лиги Европы.

Игра пройдет в Хернинге. Начало — в 20.45 по московскому времени.

В запасе гостей встречу начнет российский полузащитник Арсен Захарян.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Арамбуру, Элустондо, Пачеко, Бальда, Кубо, Оласагасти, Мендес, Барренечеа, Оскарссон, Марин.

«Мидтьюлланд»: Лессль, Паулинью, М. Серенсен, Диао, Андерссон, О. Серенсен, Сильва, Кастильо, Шимшир, Букса, Осорио.

Лига Европы. Стыковые матчи.
13 февраля 2025, 20:45. МСХ Арена (Хернинг)
Мидтьюлланн
1:2
Реал Сосьедад

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Арсен Захарян
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Мидтьюлланн
ФК Реал Сосьедад
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