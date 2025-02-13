Захарян — в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Мидтьюллан» в Лиге Европы
Стали известны стартовые составы на игру между «Реал Сосьедад» и «Мидтьюллан» в первом стыковом матче Лиги Европы.
Игра пройдет в Хернинге. Начало — в 20.45 по московскому времени.
В запасе гостей встречу начнет российский полузащитник Арсен Захарян.
«Реал Сосьедад»: Марреро, Арамбуру, Элустондо, Пачеко, Бальда, Кубо, Оласагасти, Мендес, Барренечеа, Оскарссон, Марин.
«Мидтьюлланд»: Лессль, Паулинью, М. Серенсен, Диао, Андерссон, О. Серенсен, Сильва, Кастильо, Шимшир, Букса, Осорио.
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