Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения в ответном матче отборочного раунда 4-го тура Лиги Европы от «Браги» (1:2) поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку.

«Поддержка на трибунах — топ. За ошибки наказывают в футболе», — написал Ещенко в Instagram.