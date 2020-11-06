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«За долгое время у нас больше негатива, чем позитива». Пиоли — о поражении «Лиллю»

09:30
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 3-го тура Лиги Европы против «Лилля» (0:3).

— Мы противостояли сильной команде и усложнили себе жизнь, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. — Мы начали неплохо, но я думал, что мы будем более опасными в атаке, а мы не смогли создать достаточно моментов.

Как всегда, мы оцениваем положительные и отрицательные стороны. Впервые за долгое время у нас больше негатива, чем позитива. Мы не были собой и ошиблись, потому что «Лилль» — команда, которая воспользуется твоими ошибками.

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