Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 3-го тура Лиги Европы против «Лилля» (0:3).

— Мы противостояли сильной команде и усложнили себе жизнь, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. — Мы начали неплохо, но я думал, что мы будем более опасными в атаке, а мы не смогли создать достаточно моментов.

Как всегда, мы оцениваем положительные и отрицательные стороны. Впервые за долгое время у нас больше негатива, чем позитива. Мы не были собой и ошиблись, потому что «Лилль» — команда, которая воспользуется твоими ошибками.