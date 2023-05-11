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11 мая, 23:57

Гол Гатти спас «Ювентус» от поражения от «Севильи» в первом матче полуфинала Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» — «Севилья» — 1:1.
Фото AFP

«Ювентус» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Севильей» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 1:1.

Счет в игре открыл игрок гостей Юссеф Эн-Несири на 26-й минуте. Сравнял счет защитник туринского клуба Федерико Гатти на 90+7-й минуте.

Ответная встреча полуфинала турнира пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В другом матче 1/2 финала Лиги Европы «Рома» дома обыграла «Баейр» со счетом 1:0.

Лига Европы. 1/2 финала
11 мая, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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