Гол Гатти спас «Ювентус» от поражения от «Севильи» в первом матче полуфинала Лиги Европы

«Ювентус» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Севильей» в первом матче полуфинала Лиги Европы — 1:1.

Счет в игре открыл игрок гостей Юссеф Эн-Несири на 26-й минуте. Сравнял счет защитник туринского клуба Федерико Гатти на 90+7-й минуте.

Ответная встреча полуфинала турнира пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В другом матче 1/2 финала Лиги Европы «Рома» дома обыграла «Баейр» со счетом 1:0.