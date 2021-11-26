Юссуф Фофана объяснил, за счет чего «Монако» обыграл «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана остался доволен игрой команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (2:1). 22-летний француз в этой игре забил победный гол и получил красную карточку.
«Мы показали убедительную игру как в обороне, так и в атаке, поэтому я очень рад. Команда продемонстрировала высокий уровень сплоченности, уверенности в себе, взаимопонимание было на высоте, и это было видно по игре. Что касается моего первого гола за «Монако», то я его ждал, но главное, что он позволил нам выйти в следующую стадию.
Я думаю, что с самого начала года нам не хватало результативности, которую мы однако смогли вернуть себе в еврокубках. В этом турнире нам попадаются команды, которые играют в разных стилях, но нужно отметить, что как победа, так и выход в плей-офф пойдут нам на пользу", — цитирует пресс-служба клуба Фофана.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/ru/%D1%8E%D1%81%D1%81%D1%83%D1%84-%D1%84%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0/
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