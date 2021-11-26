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Юссуф Фофана объяснил, за счет чего «Монако» обыграл «Реал Сосьедад»

03:28
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Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана остался доволен игрой команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (2:1). 22-летний француз в этой игре забил победный гол и получил красную карточку.

25&nbsp;ноября. Монако. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Сосьедад&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Головин (слева). Головин разбудил «Монако». У команды россиянина — первое место в группе Лиги Европы

«Мы показали убедительную игру как в обороне, так и в атаке, поэтому я очень рад. Команда продемонстрировала высокий уровень сплоченности, уверенности в себе, взаимопонимание было на высоте, и это было видно по игре. Что касается моего первого гола за «Монако», то я его ждал, но главное, что он позволил нам выйти в следующую стадию.

Я думаю, что с самого начала года нам не хватало результативности, которую мы однако смогли вернуть себе в еврокубках. В этом турнире нам попадаются команды, которые играют в разных стилях, но нужно отметить, что как победа, так и выход в плей-офф пойдут нам на пользу", — цитирует пресс-служба клуба Фофана.

Монако — Реал Сосьедад

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/%D1%8E%D1%81%D1%81%D1%83%D1%84-%D1%84%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0/

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Евгений Козинов все материалы автора

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