Юссуф Фофана объяснил, за счет чего «Монако» обыграл «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана остался доволен игрой команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (2:1). 22-летний француз в этой игре забил победный гол и получил красную карточку.

«Мы показали убедительную игру как в обороне, так и в атаке, поэтому я очень рад. Команда продемонстрировала высокий уровень сплоченности, уверенности в себе, взаимопонимание было на высоте, и это было видно по игре. Что касается моего первого гола за «Монако», то я его ждал, но главное, что он позволил нам выйти в следующую стадию.

Я думаю, что с самого начала года нам не хватало результативности, которую мы однако смогли вернуть себе в еврокубках. В этом турнире нам попадаются команды, которые играют в разных стилях, но нужно отметить, что как победа, так и выход в плей-офф пойдут нам на пользу", — цитирует пресс-служба клуба Фофана.