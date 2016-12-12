Юрий Желудков: "Зенит" фаворит, пока не попадется "Манчестер Юнайтед"

Бывший футболист "Зенита" поделился своим мнением насчет жеребьевки 1/16 Лиги Европы, по итогам которой петербуржской команде достался "Андерлехт".

- Можно ли назвать "Зенит" фаворитом пары?

– "Андерлехт" – средненькая европейская команда, поэтому да. Думаю, что петербуржцы являются явными фаворитами в этом противостоянии.

– Как вам кажется, до какой стадии "Зенит" сможет дойти в турнире?

– Об этом сейчас сложно говорить. Пока "Зениту" попадаются такие команды, он должен их обыгрывать, но в Лиге Европы есть и очень статусные клубы. Такие, как, например, "Манчестер Юнайтед".

– По силам ли питерцам пройти команды столь высокого уровня?

– Думаю, если "Зениту" достанется "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм", он покинет турнир. Все-таки, эти команды демонстрируют футбол более высокого уровня, нежели команда Луческу, поэтому "Зениту" не удастся дойти до финала. (Артем РЯБОВОЛ)