Юрий Газинский: "Ведя в счете, нужно доводить матч до победы"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после ничьей против "Валенсии" (1:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что его команде не стыдно за такую игру, однако нужно было доводить матч до победы, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Не сказал бы, что матч неудачный – он такой только по результату, – завил Газинский. – В такие моменты тяжело находить нужные слова, но я считаю, что мы играли хорошо, и нужно было проходить дальше. Стыдно? Я думаю, мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После матча было такое ощущение... слезы на глазах, очень обидно упускать в таких матчах победу на 93 минуте, выйдя вперед на 85 минуте. Тяжело.

– Тогда что это было?

– Тяжело сказать – потеря концентрации, не отошли от забитого мяча... Наверно, нужно было играть проще, когда на кону стоит проход в четвертьфинал, не надо что-то выдумывать – играть вперед и думать об обороне.

– Так ли страшна была "Валенсия"?

– Мы сыграли с "Валенсией", "Байером" – это две хорошие команды, и мы понимаем, что можем играть с любым соперником. Все в наших руках, ведь мы играем дома при фантастической поддержке. Находим в себе силы забить гол... и упускаем победу, к сожалению. Хочется, чтобы болельщики нас поддерживали так на каждом матче, это фантастические эмоции и заряд. Когда болельщики гонят вперед, все легче получается.

– Уход с поля Ари сильно повлиял на команду?

– Понятно, что каждый футболист важен для команды, и Ари – ключевая фигура. Он получил травму, но мы перестроили, имели подходы. Просто в такие моменты нужно доводить матч до победы.

– Не скажется ли отрицательно в психологическом плане этот матч на команде перед "Локомотивом"?

– Мы сейчас уже играем только в одном турнире, в чемпионате, и все мысли только о "Локомотиве". Нужно восстановиться.