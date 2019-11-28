Юрий Газинский: «В таких матчах нужно решать все в первом тайме»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после победы в матче с «Базелем» (1:0) считает, что команда имеет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.

— Первый тайм, наверное, провели получше: были и подходы, и моменты, — цитирует Газинского ТАСС. — В таких матчах нужно решать все в первом тайме, чтобы во втором тайме не было такой нервной концовки, как получилось сегодня. Второй тайм был с нашей стороны чуть похуже, слава богу, что удалось победить, у нас есть еще шансы на выход.

С «Хетафе» будет сложно, испанцы хорошо контролируют мяч, при своих болельщиках будут играть. Все будет зависеть во многом от нас, нужно постараться показать тот качественный футбол.

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