Юрий Газинский: "Краснодар" может играть с любым соперником"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после поражение от "Валенсии"​ в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2) отметил, что команда допускала ошибки, которые привели к опасным моментам. По его мнению, игра могла сложиться по другому, если бы "быки" забили во втором тайме со стандарта.

– В принципе, к чему готовились, то и получили, – сказал Газинский в эфире "Матч ТВ". – Прекрасно понимали, с кем играли. Была прекрасная подержка на этом стадионе, но мы допускали необязательные ошибки и потери. Не будь их, у соперника было бы гораздо меньше моментов сегодня. Практика показывает, что мы можем играть с любым соперником. Вот с "Байером" сыграли неплохо, верили в себя. Нужно доверять себе и партнерам. Во втором тайме мы неплохо контролировали мяч, забей мы со стандарта, игра сложилась бы по-другому.