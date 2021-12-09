Юрий Гаврилов: «Верю ли в «Спартак» и евровесну? Скорее, надеюсь»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы между красно-белыми и «Легией».

«Думаю, что после первой игры был проведен анализ, тренерский штаб все недочеты учтет и постарается их устранить. Настрой у ребят должен быть хороший, задача же стоит победить и выйти в Лигу Конференций. Отсутствие Соболева и Ларссона? Когда люди постоянно играют и являются футболистами основного состава, конечно, их отсутствие будет влиять на игру — кто их заменит? Верю ли я, что «Спартак» выйдет в евровесну? Надеюсь», — сказал Гаврилов «СЭ».

9 декабря в 6-м туре Лиги Европы в группе C сыграют варшавская «Легия» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 20.45 (мск).