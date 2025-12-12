Тилеманс: «Было бы хорошо попасть в топ-2 общего этапа Лиги Европы»

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс прокомментировал победу над «Базелем» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«У «Астон Виллы» теперь очень хорошее положение в таблице. Впереди еще два матча. Два сложных матча. Мы хотим выиграть оба и посмотреть, на каком уровне находимся. Было бы хорошо попасть в топ-2, но если нет, то хотя бы финишировать в числе лучших и пройти дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Тилеманса.

«Астон Вилла» набрала 15 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Базель» идет на 26-й строчке — 6 очков.