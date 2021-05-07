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Юнгберг признал, что «Вильярреал» дважды был лучше «Арсенала»

00:28

Легенда «Арсенала» Фредди Юнгберг после ничьей «канониров» с «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (0:0) признал, что соперник был лучше. Испанская команда по сумме двух игр вышла в финал.

«Мне кажется, «Вильяреал» был лучше в обоих матчах. И это очень печально признавать», — цитирует пресс-служба УЕФА Юнгберга.

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