Юнес Намли: «Матч с «Хетафе» станет особенным, если победим»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после победы над «Базелем» (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы заявил, что команда хорошо подготовилась к этой игре, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Однако, по его словам, самой важной встречей станет игра с «Хетафе» в последнем туре группового этапа.

— Я считаю, что в первом тайме мы очень хорошо играли, создали много моментов. Даже если взять момент, когда Вандерсон черпачком пытался закинуть мяч в ворота, но защитник вынес мяч с линии. С игры у нас не получилось забить, но тем не менее мы сделали это с пенальти и добились очень важной победы.

— Что изменилось по сравнению с игрой в Швейцарии?

— После того досадного поражения 0:5 в гостях мы проанализировали всю нашу игру, посмотрели, что можно улучшить, где играли неправильно. Мы приготовили успешный план на эту игру, и я считаю, он сработал. У нас было много голевых моментов, и мы были объективно сильнее на поле. По-моему, «Базель» не создал ни одного полноценного голевого момента, мы ему не позволили это сделать. Во втором тайме мы, может, не так много голевых моментов создали и играли где-то неправильно. Например, мы пытались разогнать контратаку, но у нас мяч терялся. Может, нужно было, наоборот, больше контролировать мяч, перейти в позиционную атаку.

— Что вам больше всего запомнилось в еврокубках в этом году?

— Тяжело сказать, какой матч для меня более памятен, потому что еврокубки еще не закончились. Если мы последний матч в группе выиграем, это станет самым памятным событием. Это позволит пробиться нам в следующий этап. Но все игры были для меня особенными, в частности, Лига чемпионов. Все хотят там играть.