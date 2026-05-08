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8 мая, 03:13

Шустер: «Очень сложно подобрать слова, чтобы описать значение выхода в финал Лиги Европы для «Фрайбурга»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер прокомментировал победу над «Брагой» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«То, что мы сделали это все вместе, дарует особое ощущение. Мы вместе сделали этот шаг, вместе поедем в Стамбул, поэтому очень счастливы. Очень сложно подобрать слова, чтобы описать значение этого момента для «Фрайбурга». Вы сами видите, насколько все счастливы, это написано у всех на лицах. То же самое чувствую сейчас и я.

Думаю, «Фрайбург» сыграл очень хорошо с самого начала матча. Создали опасный момент еще в равных составах. После удаления игра пошла чуть по другому курсу, и нам потребовалось несколько минут, чтобы перестроиться под ситуацию с численным перевесом. Могли бы забить еще больше, но случилось так, что в концовке встречи надежды «Браги» возродились, из-за чего последние минуты стали для нас очень напряженными», — цитирует официальный сайт УЕФА Шустера.

«Фрайбург» по сумме двух матчей одержал победу (первая игра — 1:2) и вышел в финал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:1
Брага
Унаи Эмери.Эмери — в шаге от пятой победы в ЛЕ. «Фрайбург», «Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» — впервые в еврофиналах
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига Европы УЕФА
ФК Фрайбург
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