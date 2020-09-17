Йован Танасьевич о вылете «Динамо» из ЛЕ: «Надо жестко поговорить с каждым игроком»

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасьевич в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет бело-голубых из Лиги Европы после поражения от тбилисского «Локомотива» (1:2).

— Я не могу сказать, что футболисты «Динамо» не бились, — заявил он «СЭ». — Они просто не использовали свои моменты, а почему это произошло, уже другой вопрос. Возможно, статус фаворита слишком давил на «Динамо». Надо все тщательно проанализировать, поговорить с каждым футболистом, жестко поговорить и понять, в чем проблема. После победы над «Зенитом» что-то идет не так.

Теперь нужно остудить голову и обязательно выиграть следующий матч в РПЛ. Команда должна сосредоточиться на чемпионате и кубке. Главное — не допустить паники. (Севастиан Терлецкий)