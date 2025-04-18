Йоро — о победе над «Лионом»: «Лучший матч в моей жизни»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро прокомментировал победу «красных дьяволов» над «Лионом» (5:4 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Лучший матч в моей жизни. Я еще ни разу прежде не участвовал в таких сумасшедших матчах. Мы продолжали верить. Даже когда ситуация складывалась не в нашу пользу. Было трудно, но болельщики гнали нас вперед и помогли выиграть эту игру. Мы должны с уверенностью подходить к каждому матчу, если хотим выиграть этот турнир», — цитирует Йоро пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.