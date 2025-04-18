Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 10:34

Йоро — о победе над «Лионом»: «Лучший матч в моей жизни»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро прокомментировал победу «красных дьяволов» над «Лионом» (5:4 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Лучший матч в моей жизни. Я еще ни разу прежде не участвовал в таких сумасшедших матчах. Мы продолжали верить. Даже когда ситуация складывалась не в нашу пользу. Было трудно, но болельщики гнали нас вперед и помогли выиграть эту игру. Мы должны с уверенностью подходить к каждому матчу, если хотим выиграть этот турнир», — цитирует Йоро пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.

Харри Магуайр после гола.«МЮ» избежал позора тремя голами за семь минут. На глазах у Фергюсона перевернул игру с «Лионом»
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Группа боевиков ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Курской области
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Госдеп сообщил о воодушевлении в Париже от предложений США по Украине
Соболев почувствовал уверенность, Семака отказываются увольнять, а «Химки» — ехать в Питер. Что происходит в «Зените» перед скандальным матчем
На Украине суд арестовал 51 участок с залежами лития
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фердинанд — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Лионом»: «Это чудо»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости