Ярослав Ракицкий: "Кроме момента с голом, "Фенербахче" больше ничего не создал"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:1).

– Сегодня защита сыграла достаточно надежно. Насколько уверенно чувствовали себя в паре с Браниславом Ивановичем?

– Мы разобрали соперника перед матчем и знали, что стандарты – их сильная сторона. Но видите, что они забили именно после углового. Неразбериха была в нашей штрафной, пропустили... Больше они ничего не создали, это был их единственный момент.



– Чувствовали какую-то скованность в начале матча?

– Во-первых, они играли дома, бежали вперед. Наша задача была – играть спокойно, контролировать ход матча. Первые десять минут и прессинг такой был... Потом уже успокоились.