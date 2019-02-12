23:18 12 февраля | Футбол — Лига Европы

Ярослав Ракицкий: "Фенербахче" забил нам с полумомента. Больше ничего они не создали"

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Защитник "Зенита"  Ярослав Ракицкий - о матче с "Фенербахче" (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

- Мы разобрали "Фенербахче". Знали, что они сильны на стандартах. Они забили нам именно со стандарта, была неразбериха у наших ворот, - сказал футболист в эфире канала "Матч премьер". - Они забили нам с полумомента, я так считаю. Больше они ничего не создали у наших ворот. Наша задача была играть спокойно, контролировать игру.

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Фенербахче - Зенит

 

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