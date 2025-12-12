«Янг Бойз» — «Лилль»: видеообзор матча Лиги Европы

«Янг Бойз» обыграл «Лилль» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0. Игра проходила в Швейцарии.

Единственный гол забил полузащитник Дариан Малеш на 61-й минуте. В конце первого тайма форвард швейцарской команды Крис Бедиа не реализовал пенальти, который был назначен после удаления Айюба Буадди.

«Янг Бойз» набрал 9 оков и поднялся на 20-ю строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, опередив «Лилль», который идет на 21-й строчке (9 очков).