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Яка Бийол: «Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно»

28 ноября 2019, 23:58
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после ничьей с «Лудогорцем» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы отметил, что не видел офсайда в эпизоде с отмененным голом.

— Поделитесь впечатлениями от матча.

— Нам снова не удалось забить сразу. Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно. Теперь надо сконцентрироваться на чемпионате, чтобы подняться повыше в таблице. Что касается последнего матча в лиге Европы, мы все хотим победить в Барселоне и уйти с хорошим и настроением на зимнюю паузу.

— Был ли офсайд в эпизоде, когда Чалов забил?

— Я со своей позиции этого не видел. Мяч несколько раз попадал в Федора. Так бывает, это помешало, но с этим ничего не сделать. (Елена Григорьевская)

ЦСКА — Лудогорец

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Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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