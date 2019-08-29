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Яка Бийол: «ЦСКА считают одними из фаворитов Лиги Европы, поэтому мы должны показать достойный результат»

03:26
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол считает, что прошлогодний опыт Лиги чемпионов поможет команде в этом сезоне в Лиге Европы. Красно-синие заняли 4-е место в чемпионате России и напрямую попали в групповой турнир второго по значимости еврокубка.

— В матче с каждой командой, против которой мы выйдем на поле, будем настроены только на победу, — цитируют «Известия» Бийола. — Нас считают одними из фаворитов турнира, поэтому мы должны показать достойный результат. Безусловно, опыт, полученный в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, должен помочь нам в нынешнем сезоне в Лиге Европы.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/915141/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/lokolizatciia-chto-zhdet-rossiiskie-kluby-v-evrokubkakh

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