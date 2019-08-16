Известный актер Дмитрий Назаров посвятил очередную песню «Спартаку». В этот раз болельщик красно-белых спел романс в честь победы над «Туном» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. «Спартак» прошел соперника по сумме двух встреч (3:2, 2:1).

Я влюбился в «Спартак», в красно-белый твой лик

И с тех пор я в тенетах дилеммы.

Говорил бы тебе, что люблю каждый миг,

Но я знаю — ты любишь проблемы.

Глядя в Шюррле твои, внемля Понсе твоей,

Я б развил эту сладкую тему,

Но я знаю, что ты мне ответишь: «Терпеть!»,

Потому что ты любишь проблемы.

Максименко тащил, Максименко спасал.

Этой радости жаждали все мы,

Но весь матч ты советовал людям терпеть,

Потому что ты любишь проблемы.