«Я знаю — ты любишь проблемы». Новая песня Назарова в честь победы «Спартака» над «Туном»
16 августа 2019, 10:24
Известный актер Дмитрий Назаров посвятил очередную песню «Спартаку». В этот раз болельщик красно-белых спел романс в честь победы над «Туном» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. «Спартак» прошел соперника по сумме двух встреч (3:2, 2:1).
Я влюбился в «Спартак», в красно-белый твой лик
И с тех пор я в тенетах дилеммы.
Говорил бы тебе, что люблю каждый миг,
Но я знаю — ты любишь проблемы.
Глядя в Шюррле твои, внемля Понсе твоей,
Я б развил эту сладкую тему,
Но я знаю, что ты мне ответишь: «Терпеть!»,
Потому что ты любишь проблемы.
Максименко тащил, Максименко спасал.
Этой радости жаждали все мы,
Но весь матч ты советовал людям терпеть,
Потому что ты любишь проблемы.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"