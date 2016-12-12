16:34 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Вячеслав Караваев: "Ростов"? Приятно будет вернуться в Россию"

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Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев рад встрече в 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом". Он отметил, что пражанам придется очень тяжело в матчах с дончанами.

– Нам достался тяжелый соперник, придется нелегко, но "Спарта" будет играть на победу, – сказал Караваев. – Обязательно разберем сильные и слабые стороны "Ростова", а сами постараемся показать свой лучший футбол.

– Наверняка от тренерского штаба к вам будет много вопросов. Готовы помочь?

– Конечно. Все будут спрашивать про "Ростов". Но в первую очередь тренер будет смотреть матчи дончан.

– Самому интересно сыграть против российской команды?

– Приятно будет вернуться в Россию. Сделаем все для того, чтобы пройти дальше.

– С "Манчестер Юнайтед" хотели бы встретиться?

– Это было бы здорово. Но шансов на выход в 1/8 финала в таком случае было бы меньше.

– За "Ростовом" в Лиге чемпионов следили?

– Смотрел матчи. Понравилась игра против "Баварии", в которой была одержана победа. До нашей встречи еще три месяца, все может измениться за это время. (Сергей АСТАХОВ)

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