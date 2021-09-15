«Позорище». Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения от «Легии»

Футболисты московского «Спартака» потерпели поражение от варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы С, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу польского клуба после гола в добавленное ко второму тайму время.

После неудачного завершения матча главный тренер красно-белых Руй Витория повел команду к трибунам. Но оттуда понеслись свист и оскорбления в адрес игроков.

«Вы позорище!» — несколько раз проскандировали фанаты, которые охарактеризовали случившиеся нецензурным словом. Также прозвучала кричалка «Мы — «Спартак», а вы — говно».

«Спартак» во втором туре Лиги Европы 30 сентября сыграет на выезде с «Наполи», в этот же день «Легия» дома встретится с «Лестером».