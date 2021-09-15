«Позорище». Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения от «Легии»
19:33
Футболисты московского «Спартака» потерпели поражение от варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы С, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу польского клуба после гола в добавленное ко второму тайму время.
После неудачного завершения матча главный тренер красно-белых Руй Витория повел команду к трибунам. Но оттуда понеслись свист и оскорбления в адрес игроков.
«Вы позорище!» — несколько раз проскандировали фанаты, которые охарактеризовали случившиеся нецензурным словом. Также прозвучала кричалка «Мы — «Спартак», а вы — говно».
«Спартак» во втором туре Лиги Европы 30 сентября сыграет на выезде с «Наполи», в этот же день «Легия» дома встретится с «Лестером».
Читайте также
51
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю