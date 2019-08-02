"Вы не единственный "Арсенал", который проиграл в "Баку". "Нефтчи" обратился к тульскому клубу

"Нефтчи" обыграл "Арсенал" со счетом 3:0 в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. После игры пресс-служба клуба обратилась к тульской команде с ироничным сообщением.

– Не будьте подавленными. Вы не единственный "Арсенал", который проиграл в Баку в этом году. Правильно, лондонский "Арсенал"? Удачной дороги и мягкой посадки, друзья, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что для российской команды это дебютное выступление в еврокубках.