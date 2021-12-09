Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Вы готовы?» «Спартак» арендовал рекламный экран в Варшаве, на котором показал старые голы в ворота «Легии»

«Спартак» арендовал рекламный экран в Варшаве, на котором показал старые голы в ворота «Легии»
14:36
Теги:

«Спартак» арендовал рекламный экран в Варшаве перед матчем 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против местной «Легии».

На экране в формате слайд-шоу сначала была показана фотография футболистов московской команды и надпись «Варшава, ты готова? Мы — да!», после чего появилось видео с нарезкой голов «Спартака» в ворота «Легии» в прошлых матчах.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Напомним, что перед первой игрой «Спартака» с «Легией» (0:1), которая состоялась в Москве, польский клуб арендовал несколько рекламных щитов в столице России, на которых были изображены футболисты команды и присутствовала надпись «Мы вернулись!».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20.45 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
В ГД ответили Кулебе на слова о готовности Украины к уступкам в отношениях с РФ
2
3
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»