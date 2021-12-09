«Вы готовы?» «Спартак» арендовал рекламный экран в Варшаве, на котором показал старые голы в ворота «Легии»

«Спартак» арендовал рекламный экран в Варшаве перед матчем 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против местной «Легии».

На экране в формате слайд-шоу сначала была показана фотография футболистов московской команды и надпись «Варшава, ты готова? Мы — да!», после чего появилось видео с нарезкой голов «Спартака» в ворота «Легии» в прошлых матчах.

Напомним, что перед первой игрой «Спартака» с «Легией» (0:1), которая состоялась в Москве, польский клуб арендовал несколько рекламных щитов в столице России, на которых были изображены футболисты команды и присутствовала надпись «Мы вернулись!».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20.45 (мск).