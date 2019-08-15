«Вулверхэмптон» разгромил «Пюник» Тарханова и вышел в 4-й раунд Лиги Европы

«Вулверхэмптон» одержал разгромную победу над «Пюником» (4:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Англичане по сумме двух встреч прошли команду российского специалиста Александра Тарханова (общий счет — 8:0 в пользу «волков»).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Вторая встреча

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия) — «Пюник» (Армения) — 4:0 (0:0)

Голы: Педру Нету, 54 (1:0). Гиббс-Уайт, 58 (2:0). Винагре, 64 (3:0). Жота, 87 (4:0).

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия): Радди, Коади, Вальехо, Винагре, Килмен, Жоау Моутинью (Дендонкер, 52), Саисс, Гиббс-Уайт, Траоре, Кутроне (Хименес, 72), Педру Нету (Жота, 72).

Предупреждение: Вальехо, 27.

Судья: Румшас (Литва).

15 августа. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Первый матч: 4:0