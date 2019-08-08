"Вулверхэмптон" разгромил "Пюник", "Спарта" упустила победу над "Трабзонспором"

Завершились два первых матча третьего отборочного раунда Лиги Европы.

"Вулверхэмптон" в гостях обыграл "Пюник" - 4:0. Дубль в составе победителей сделал Рауль Хименес. Пражская "Спарта" дома сыграла вничью с "Трабзонспором"- 2:2. Хозяева вели 2:0 (один из мячей забил бывший игрок "Ростова" Гелор Канга), но в концовке пропустили дважды. Ответные игры пройдут 15 августа.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Первые матчи

"Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 0:4 (0:2)

Голы: Доэрти, 29 (0:1). Хименес, 42 (0:2). Хименес, 46 (0:3). Невеш, 90+2 - с пенальти (0:4).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Хонни Кастро, 63), Беннетт, Коади, Винагре, Жоау Моутинью, Дендонкер, Саисс, Хименес (Невеш, 71), Жота (Кутроне, 63).

Предупреждения: Саисс, 32. Жоау Моутинью, 71.

Судья: Фаббри (Италия).

8 августа. Ереван. Стадион Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна.

"Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция) - 2:2 (1:0)

Голы: Намойнесу, 16 (1:0). Канга, 68 (2:0). Экубан, 84 (2:1). Серлот, 89 (2:2).

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

8 августа. Прага. Стадион "Дженерали Арена".

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