«Вулверхэмптон» обыграл «Олимпиакос» и пробился в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вулверхэмптон» победил «Олимпиакос» (1:0). Первый матч завершился вничью (1:1). По сумме двух игр английский клуб пробился в следующую стадию.

Единственный мяч на восьмой минуте забил Рауль Хименес. В 1/4 финала «Вулвз» сыграют с «Севильей».

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:0 (1:0)

Гол: Хименес, 8 — с пенальти.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро (Винагре, 17), Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Жота, 57), Поденсе (Дендонкер, 71).

«Олимпиакос»: Аллен, Эль-Абделлауи, Цимикас, Сиссе, Ба, Вальбуэна, Бухалакис (Фортунис, 46), Гильерме (Кафу, 82), Камара (Хассан, 65), Эль-Араби, Масурас (Ранджелович, 46).

Предупреждения: Жоау Моутинью, 38. Цимикас, 45. Ба, 45+4. Поденсе, 71. Сиссе, 75. Хименес, 90+4.

Судья: Марчиняк (Польша).

6 августа. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Первый матч — 1:1